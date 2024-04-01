Karabük'te evin balkonundan kopan parçalar otomobile zarar verdi
Karabük'te evin balkonundan kopan parçalar otomobilde hasara yol açtı.
Karabük'te evin balkonundan kopan parçalar otomobilde hasara yol açtı.
Kayabaşı Mahallesi Ender Sokak'taki boş olan 4 katlı apartmandaki bir dairenin balkonundan kopan parçalar, park halindeki otomobil zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şerit çeken ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.