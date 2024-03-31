Karabük Belediye Başkanı Vergili, oyunu kullandı
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
Oyunu "1211" numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
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