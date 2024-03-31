Dünyanın en uzun kadını, oyunu evinde kullandı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını, weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (27), yerel seçimlerde oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını, weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (27), yerel seçimlerde oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.
Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, ‘31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, Gelgi’nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi’ndeki evine gitti. Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı.
Seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelli bireyler açısından çok yararlı bir uygulama olduğunu belirten Gelgi,”Ben de oyumu yine seyyar sandıkta kullanmış bulunuyorum. Teşekkür ediyorum yetkililere, evime kadar zahmet ettikleri için. Seyyar sandık sebebiyle muhtar adayını seçememiş oldum. Bu benim için de sürpriz oldu, beklemiyordum böyle bir kural olduğunu. Geçtiğimiz yıllarda oyumu belirtilen okula giderek kullanıyordum ve fiziksel olarak tabii bayağı zorlukları oluyordu. Seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için gayet yararlı bir uygulama oldu” diye konuştu.
Seyyar sandık uygulamasıyla ilgili seçmenlere, görevlilerin eve geleceği saati önceden bilgi vermesi gerektiğini söyleyen Gelgi, “Olumsuz olarak tek bir şey söyleyebilirim. Belli bir oy kullanma saati olmadığı için sandık görevlerinin de ne zaman geleceğini bilemediğim için, şu an saat 11 ve sabah saat 8'den beri mesela şu an onları bekliyorum. Bireylere yarım saat ya da 15'er dakikalık saat araları yapılacak şekilde bir uygulama belirlenebilirse seçmenler için de daha kolay olacaktır diye düşünüyorum” dedi.
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