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        Karabük'te günlük kiralanan evler denetlendi

        Karabük'te polis ekipleri, günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:27
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        Karabük'te günlük kiralanan evler denetlendi
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        Karabük'te polis ekipleri, günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen denetime, 29 ekipten oluşan 75 personel katıldı.

        Denetimlerde 65 günlük kiralık ev, 6 otel ve 3 pansiyon kontrol edildi, konaklayan 280 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.

        Ayrıca 51 kiralık araç firması da kontrol edildi.

        Eksiklikleri tespit edilen 3 işletmeye, toplam 189 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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