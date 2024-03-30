Karabük'te günlük kiralanan evler denetlendi

Ayrıca 51 kiralık araç firması da kontrol edildi.

Karabük'te polis ekipleri, günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yaptı.

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