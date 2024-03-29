Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası

        Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda kadınlar final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Çekmeköy Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 19:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda kadınlar final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Çekmeköy Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.

        İstanbul temsilcisi, Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-10, ikinci periyodunu 25-13, son periyodunu da 25-7 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

        Şampiyonada dereceye giren oyunculara kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Ali Koç'tan devam kararı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        Karabük'te ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi
        Karabük'te ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
        Karabük Üniversitesi ile ilgili 'nefret' paylaşımlarına soruşturma (2)
        Karabük Üniversitesi ile ilgili 'nefret' paylaşımlarına soruşturma (2)
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te sosyal medyada "nefret söylemleri"ne ilişkin soruşturmada 2 göza...
        Karabük'te sosyal medyada "nefret söylemleri"ne ilişkin soruşturmada 2 göza...