İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası
Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda kadınlar final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Çekmeköy Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.
Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda kadınlar final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Çekmeköy Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul temsilcisi, Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-10, ikinci periyodunu 25-13, son periyodunu da 25-7 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Şampiyonada dereceye giren oyunculara kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.
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