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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:55
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Bahçelievler ve 75. Yıl Cumhuriyet mahalleleri sakinlerine yönelik iftar programına katıldı.

        Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, kendisine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

        Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Çetinkaya, "Biz de bu dayanışmayı iftar sofralarımızla büyütüyoruz." ifadesini kullandı.

        Çetinkaya, daha sonra partisinin önceki dönem Karabük il başkanları, milletvekilleri, İl Gençlik Kolları başkanları ve Merkez ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

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