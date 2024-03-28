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        Karabük'te sosyal medyada "nefret söylemleri"ne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 3 zanlıdan ikisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:21 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:21
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        Karabük'te sosyal medyada "nefret söylemleri"ne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
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        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 3 zanlıdan ikisi yakalandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı öne sürülen olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapan zanlılar hakkında gözaltı kararı verdi.

        Emniyet ekiplerince yakalanan zanlılar F.D. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İstanbul'da olduğu tespit edilen M.E.D. hakkındaki talimat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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