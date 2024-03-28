AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, Memur-Sen üyeleriyle iftar yaptı

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da kenti gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmak istediklerini vurgulayarak, Çetinkaya için destek istedi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programda Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

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