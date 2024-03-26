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        Karabük'te 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

        Karabük'te Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin 500 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:52
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        Karabük'te 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
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        Karabük'te Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin 500 fidan dikildi.

        Kılavuzlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Orman İşletme Müdürü Kırımlı, yaptığı konuşmada, 1500 sedir, 1500 fıstık çamı ve 500 mahlep fidanının 4 hektarlık alana dikildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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