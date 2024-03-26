Karabük'te 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Orman İşletme Müdürü Kırımlı, yaptığı konuşmada, 1500 sedir, 1500 fıstık çamı ve 500 mahlep fidanının 4 hektarlık alana dikildiğini belirtti.

Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Karabük'te Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin 500 fidan dikildi.

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