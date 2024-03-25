Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te üniversite öğrencileri huzurevini ziyaret etti

        Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te üniversite öğrencileri huzurevini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Huzurevi Müdürü Recep Akar'ın eşliğinde 108 kişinin kaldığı kurumu gezen öğrenciler, yaşlılar ile vakit geçirerek sohbet etti.

        Gençler, huzurevi sakinlerinin yaşama dair tecrübelerini ve hayat hikayelerini dinledi.

        Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa İnce de ziyarette yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Safranbolu 'Sakin Şehir' oldu
        Safranbolu 'Sakin Şehir' oldu
        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Karabük'te AK Parti İl Başkanlığınca "AK Yürüyüş" düzenlendi
        Karabük'te AK Parti İl Başkanlığınca "AK Yürüyüş" düzenlendi
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı