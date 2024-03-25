Karabük'te üniversite öğrencileri huzurevini ziyaret etti
Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.
Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.
Huzurevi Müdürü Recep Akar'ın eşliğinde 108 kişinin kaldığı kurumu gezen öğrenciler, yaşlılar ile vakit geçirerek sohbet etti.
Gençler, huzurevi sakinlerinin yaşama dair tecrübelerini ve hayat hikayelerini dinledi.
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa İnce de ziyarette yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.