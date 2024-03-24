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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 09:24 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:25
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, kent merkezinde yaşayan Ovacıklılar için Hürriyet Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen programa katıldı.

        Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, kendilerine gönüllerinde yer veren hemşehrilerine teşekkür etti.

        Birlik beraberliğin bereketli ve daim olmasını temenni eden Çetinkaya, "Sizlere söz veriyorum; Türkiye'nin en genç ama en çok çalışan, hizmet eden, proje üreten, halkının gönlüne dokunan belediye başkanı olacağım. İstişareli olacağız, birlik olacağız, hep beraber Karabük olacağız." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, salondakilere projelerini de anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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