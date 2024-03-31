AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, oyunu kullandı
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi.
Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Esra Şahin, küçük oğlu Oğuzhan ve kayınvalidesi Türkan Denli ile gelen Şahin, oyunu "1056" numaralı sandıkta kullandı.
Şahin, seçimlerin Karabük'e hayırlı olmasını diledi.
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