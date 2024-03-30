AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den açıklama

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Ovacık'a her zaman hizmet etme gayreti içinde bulunduklarını belirtti.

Ovacık'ta 5 yılda bir vatandaşların algılarıyla oynandığını savunan Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerim, sakın itibar etmeyin, algılarınızla oynatmayın. Bunlar 5 yılda bir Ovacık'a gelir ve algılarla oynarlar. Çünkü taşra siyasetinin kitabını yazmışlar. Vatandaşlarımızın algılarıyla oynamak suretiyle, siyasi netice elde etmeyi umanlar var. 'Ovacık'ta ne yapıldı ki?' diyor. Başını bir kaldırsan, etrafına baksan 20 yıl içerisinde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının neler yaptığını oracıkta görürsün. Tek tek sayalım mı sana? Dün konuşma yaptığın yerde kafanı kaldır bir bak, orayı hangi irade yaptı? İftar yaptın orada. Bu bile örneklerden bir tanesidir. 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapıldı. Bu tarz söylemler vicdanlara sığmaz."