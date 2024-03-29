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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:28
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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası
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        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü, şampiyon oldu.

        Van temsilcisi, Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-20, ikinci ve üçüncü periyodunu da 25-21 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

        Şampiyonada dereceye giren oyunculara kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

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