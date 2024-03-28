Karabük'te kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karıt köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda kürek, kazma, çapa ve el dedektörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.