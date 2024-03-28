Karabük Valisi Yavuz, Mobil Göç Noktası aracını ziyaret etti

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek de katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren Mobil Göç Noktası aracını ziyaret eden Vali Yavuz, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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