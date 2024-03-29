Karabük Üniversitesi ile ilgili 'nefret' paylaşımlarına soruşturma (2)
GÖZALTISAYISI 10'A YÜKSELDİKarabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında; 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.
GÖZALTISAYISI 10'A YÜKSELDİ
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında; 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelilerden F.D. ve E.A. gözaltına alınırken, İstanbul'da olduğu tespit edilen M.E.D.'nin yakalanması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildi.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Karabük Üniversitesi'ndeki iddialara ilişkin nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 10 kişi gözaltına alınırken, 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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