Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi ile ilgili 'nefret' paylaşımlarına soruşturma (2)

        GÖZALTISAYISI 10'A YÜKSELDİKarabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında; 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 01:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi ile ilgili 'nefret' paylaşımlarına soruşturma (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖZALTISAYISI 10'A YÜKSELDİ

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında; 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelilerden F.D. ve E.A. gözaltına alınırken, İstanbul'da olduğu tespit edilen M.E.D.'nin yakalanması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildi.

        Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Karabük Üniversitesi'ndeki iddialara ilişkin nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 10 kişi gözaltına alınırken, 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        50 kez bahis oynamakla suçlanıyor!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te sosyal medyada "nefret söylemleri"ne ilişkin soruşturmada 2 göza...
        Karabük'te sosyal medyada "nefret söylemleri"ne ilişkin soruşturmada 2 göza...
        Karabük'te kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
        Karabük Valisi Yavuz, Mobil Göç Noktası aracını ziyaret etti
        Karabük Valisi Yavuz, Mobil Göç Noktası aracını ziyaret etti
        Safranbolu Belediye Başkan adayı Büyüközdemir, seçilirse makam odası kapısı...
        Safranbolu Belediye Başkan adayı Büyüközdemir, seçilirse makam odası kapısı...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, Memur-Sen üyeleriyle ifta...
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, Memur-Sen üyeleriyle ifta...