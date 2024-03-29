Karabük'te ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi

Şüphelilere ayrıca toplam 21 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, pala olarak tabir edilen kesici alet, muşta, fişekler, bir miktar sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Cumayanı köyünde 4 adrese operasyon düzenledi.

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