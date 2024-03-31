AK Parti Karabük İl Başkanı Salt ve Belediye Başkan adayı Çetinkaya oylarını kullandı

Oy verme işlemini Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 1116 numaralı sandıkta yapan Çetinkaya da seçimlerin Karabük'e hayırlı olmasını temenni etti.

Henüz oyunu kullanmamış herkesi sandık başına davet eden Salt, "Milletimizin emaneti oylara sahip çıkan sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

100. Yıl Mahallesi Şehit Nurettin Seki İlkokulu 1016 numaralı sandıkta oyunu kullanan Salt, seçimlerin ülke, Karabük ve millet için hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını verdi.

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