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        Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Karabük'te minibüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:06
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        Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Karabük'te minibüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

        Fatih A'nın kullandığı minibüse binen bir kişi, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde rahatsızlandı.

        Durumu fark eden sürücü, güzergahını değiştirerek yolcuyu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Sağlık personeline teslim edilen yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        O anlar minibüsün güvenlik kamerası ile bir kişinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, yolcunun minibüste rahatsızlanması ve sedyeyle hastaneye taşınması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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