Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

O anlar minibüsün güvenlik kamerası ile bir kişinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Durumu fark eden sürücü, güzergahını değiştirerek yolcuyu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

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