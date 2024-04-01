Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te AK Parti'li Çetinkaya başkan seçildi; 6 ilçenin 4'ünü AK Parti, 1'ini CHP, 1'ini MHP kazandı

        KARABÜK'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Özkan Çetinkaya Belediye Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:49 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te AK Parti'li Çetinkaya başkan seçildi; 6 ilçenin 4'ünü AK Parti, 1'ini CHP, 1'ini MHP kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Özkan Çetinkaya Belediye Başkanı seçildi. AK Parti 4 ilçede seçimleri kazanırken, 1 ilçede MHP, 1 ilçede ise CHP kazandı.

        Karabük'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Özkan Çetinkaya Belediye Başkanı seçildi. Safranbolu’da CHP’li Elif Köse, Yenice’de AK Parti'li Şekip Sertaş Karakaş, Eskipazar’da AK Parti'li Serkan Civa, Ovacık’ta AK Parti'li Ahmet Şahin, Eflani'de MHP’li Hüsnü Akın seçimi önde tamamladı.

        ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

        Özkan Çetinkaya, 1988'de Karabük'te doğdu. Önceki dönem AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı yapan Çetinkaya, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Esnaf olan Çetinkaya, evli ve iyi derecede İngilizce biliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı

        Benzer Haberler

        Karabük Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Özkan Çetinkaya, s...
        Karabük Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Özkan Çetinkaya, s...
        Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Karabük'te minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, oyunu kullandı
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, oyunu kullandı
        Karabük Belediye Başkanı Vergili, oyunu kullandı
        Karabük Belediye Başkanı Vergili, oyunu kullandı
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt ve Belediye Başkan adayı Çetinkaya oyların...
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt ve Belediye Başkan adayı Çetinkaya oyların...
        Dünyanın en uzun kadını, oyunu evinde kullandı
        Dünyanın en uzun kadını, oyunu evinde kullandı