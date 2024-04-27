Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 4 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu durdurularak içindeki 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu durdurularak içindeki 4 şüpheli yakalandı.

        Kavga ihbarı üzerine Kavaklar Cadde'sindeki bir iş yerinin önüne giden polis ekiplerini gören 16 KAD 91 plakalı camlı vanın sürücüsü kaçmaya başladı.

        Sürücüsü ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Emek Mahallesi Burç Sokak'ta park halindeki araçlara ve ekip otosuna çarptı. Araç, Adnan Menderes Bulvarı girişindeki Emek ışıklarında ekiplerce durduruldu.

        Haklarında suç kaydı bulunduğu ve alkollü oldukları belirlenen araçtaki Y.A. (31) ve E.A. (24) gözaltına alındı.

        Araçta bulunan kadınlar D.Y. (19) ve G.T. (23) ise haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te cam silerken 3. kattan düşen kişi yaralandı
        Karabük'te cam silerken 3. kattan düşen kişi yaralandı
        KBÜ'de yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ele alındı
        KBÜ'de yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ele alındı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        18 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te b...
        18 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te b...
        Karabük'te 19 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Karabük'te 19 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı