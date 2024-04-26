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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:55 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:57
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde, 1 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 109 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Bayır Mahallesi'nde M.G'nin evinde gerçekleştirdikleri aramada, 1,82 gram esrar ve hassas terazi buldu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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