Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Bayır Mahallesi'nde M.G'nin evinde gerçekleştirdikleri aramada, 1,82 gram esrar ve hassas terazi buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde, 1 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 109 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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