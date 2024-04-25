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        Safranbolu Belediyesi seralarında 200 bin çiçek yetiştirildi

        Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, seralarda 200 bin çiçek yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:47
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        Safranbolu Belediyesi seralarında 200 bin çiçek yetiştirildi
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        Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, seralarda 200 bin çiçek yetiştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern tarım tekniklerini kullanan uzman ekipler, çeşitli çiçek türlerinin üretimini başarıyla tamamladı.

        Yetiştirilen çiçekler arasında kadife çiçeği, gül, çuha, sardunya, petunya ile begonya gibi popüler ve yerel çiçek türleri bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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