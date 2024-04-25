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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç doktor Mustafa Güder zincirleme kazada öldü! 2'si ağır 6 yaralı - Son dakika haberi

        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dr. Mustafa Güder hayatını kaybetti. Aynı kazada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:47
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        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
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        Şanlıurfa'da kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçe çıkışında meydana geldi.

        ÜÇ ARAÇ FECİ BİÇİMDE ÇARPIŞTI

        İddiaya göre, ilçe merkezine gelmekte olan ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.

        KAZADA 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Mustafa Güder (26) ile 6 kişi yaralandı.

        GENÇ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dr. Güder, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        2 YARALININ DURUMU CİDDİ

        Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
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