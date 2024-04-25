Şanlıurfa'da kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçe çıkışında meydana geldi.

ÜÇ ARAÇ FECİ BİÇİMDE ÇARPIŞTI

İddiaya göre, ilçe merkezine gelmekte olan ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.