Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dr. Mustafa Güder hayatını kaybetti. Aynı kazada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi
Şanlıurfa'da kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçe çıkışında meydana geldi.
ÜÇ ARAÇ FECİ BİÇİMDE ÇARPIŞTI
İddiaya göre, ilçe merkezine gelmekte olan ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.
KAZADA 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kazada Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Mustafa Güder (26) ile 6 kişi yaralandı.
GENÇ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Dr. Güder, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
2 YARALININ DURUMU CİDDİ
Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumumun ağır olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.