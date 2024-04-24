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        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobile 9 bin 574 lira ceza

        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobile 9 bin 574 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:24 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:24
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        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobile 9 bin 574 lira ceza
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        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobile 9 bin 574 lira idari para cezası uygulandı.

        Karabük-Ankara kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobilin görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu aracın plakası tespit edildi.

        Aracın sahibine, tescil plakası üzerinden, ters yönde ilerlemesi ve muayenesinin olmaması dolayısıyla toplamda 9 bin 574 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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