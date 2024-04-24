Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobile 9 bin 574 lira ceza
Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobile 9 bin 574 lira idari para cezası uygulandı.
Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobile 9 bin 574 lira idari para cezası uygulandı.
Karabük-Ankara kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobilin görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu aracın plakası tespit edildi.
Aracın sahibine, tescil plakası üzerinden, ters yönde ilerlemesi ve muayenesinin olmaması dolayısıyla toplamda 9 bin 574 lira idari para cezası kesildi.
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