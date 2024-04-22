Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Z.M.O. idaresindeki 35 JZE 23 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyere ardından yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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