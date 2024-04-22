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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 23:33 Güncelleme: 22.04.2024 - 23:33
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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Z.M.O. idaresindeki 35 JZE 23 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyere ardından yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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