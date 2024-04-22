Mehmet Büyükekşi kulüplere kapıyı kapattı! TFF ile kulüpler arasında 20 dakikalık gergin toplantı

Kulüpler Birliği’nin aldığı karar neticesinde oluşturulan diyalog heyeti, TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Toplantıda heyete başkanlık eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım eşlik etti. İşte kritik toplantıda yaşananlar...

GERGİN ORTAMDA 20 DAKİKA: HEYET ERKEN SEÇİM TALEBİNİ İLETTİ Gergin bir ortamda geçen toplantı, beklenenden çok kısa sürdü. 20 dakikalık görüşmede Dursun Özbek başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyeti, haziran ayının ilk haftası için erken seçim talebini tüm gerekçeleriyle bir kez daha yineledi. Heyet, 18 Temmuz tarihini kulüplerin kabul etmediğini ve müzakere yoluyla bu konunun çözülmesini talep etti. Heyet ayrıca, Kulüpler Birliği'nin duyurduğu bildirinin de tüm başkanların onayından geçtiğini de belirtti. Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama Haberi Görüntüle REKLAM

BÜYÜKEKŞİ BİLDİRİYİ BAHANE ETTİ: MÜZAKEREYE KAPATTIK Bu açıklamalar sonrası söz alan başkan Mehmet Büyükekşi, kısa sürede yayın ihalesi, yabancı kontenjanı ve harcama limitleri konusunda çözümler ürettiklerini belirtip yönetimini savundu. Büyükekşi, 18 Temmuz'u Avrupa Şampiyonası'nın ardından en yakın tarih olduğu için tercih ettiklerini ifade eden Büyükekşi, Kulüpler Birliği'nin duyurduğu bildirinin ardından yönetim kurulu olarak toplandıklarını ve 18 Temmuz tarihini müzakereye kapattıklarını söyledi. Büyükekşi'nin müzakere yolunu bildiriyi öne sürerek kapatması, Avrupa Şampiyonası'nda da federasyonun başında olmak için bir bahane olarak yorumlandı. Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı! Haberi Görüntüle

"YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER İMZA TOPLUYOR" Kulüpler Birliği ortamın daha da gerginleşmeden müzakere yoluna gidilmesini yinelese de gergin tavırları dikkat çeken Büyükekşi, bir kez daha "Her türlü müzakereye kapalıyız" dedi. Büyükekşi ayrıca kulüplerde yetkili olmayan kişilerin imza topladığını savundu. Kulüpler 'Birlik' oldu Haberi Görüntüle