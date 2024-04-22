Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama

TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki "Seçim kaosu" devam ediyor...

Süper Lig başta olmak üzere Türk futbolunda art arda yaşanan skandalların ardından kulüpler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet ederken karşı hamle olarak 18 Temmuz'da seçim kararı gelmişti. Büyükekşi TFF'si, 18 Temmuz'daki Mali Genel Kurul'u Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdiğini duyursa da kulüplerden buna şiddetli itirazlar geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'e federasyon başkanı olarak gitmek isterken, kulüpler ise 18 Temmuz olarak açıklanan seçim tarihinin öne çekilmesini istiyor.

Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı! Haberi Görüntüle

Kulüpler Birliği geçtiğimiz günlerde erkem seçim çağrısı yaptığı açıklamayla yinelerken, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından 18 Temmuz'da yapılacağı ilan edilen seçimli genel kurul tarihinin, haziran ayının ilk haftasında yapılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz. Yeni seçilecek yönetimin kendi bakış açısı ve ilkelerine uygun kurullar oluşturması için yeni sezon başlangıcına kadar makul bir zaman dilimi tanınmalıdır" denildi.

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KULÜPLER BİRLİĞİ HEYETİ RİVA'DA Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin öne alınması için bir diyalog heyeti oluşturdu. Başkanlığını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da yer aldığı heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne geldi. Diyalog heyeti, Başkan Büyükekşi'den seçimli genel kurulun öne alınmasını talep edecek. Toplantı sonrası heyet başkanı Dursun Özbek' basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR "Kulüpler Birliği Vakfı olarak yaptığımız toplantılarda, erken seçim yapılmasını istedik. Bu talebimize imza toplamak suretiyle meydana getirelim diye düşüncemiz oldu. Bu deklarasyondan sonra federasyon, bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da seçim yapılacağını açıkladı. İmza toplama işi amacına ulaşmış oldu. Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda imza toplamaktan ziyade görüşerek bunu çözmenin çok daha şık olacağını söyledim. İmza toplama işinde Kulüpler Birliği Vakfı bölünüyor. Bu bölünmenin Kulüpler Birliği ve Federasyon için iyi olmayacağını ifade ettik. Bu manada da en son yaptığımız toplantıda da müzakere edilmesi yönünde bir karar alındı." Kulüpler 'Birlik' oldu Haberi Görüntüle

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA... "Cuma akşamı Kulüpler Birliği sadece 3 kulübün onayladığı bir kamuoyu açıklaması yayınladı. Bundan evvel de soruldu, görüşlerinizi bildirin diye. Galatasaray'ın okumasına bile fırsat olmadan bu yayına koyuldu. Ben de genel sekreteri aradım, sadece 3 kulüp görüş bildirmiş dedim, konuştum. Ama neticede ok yaydan çıkmış oldu. Neticede biz bugün heyet olarak, bu toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için konulan bu bildiriyle amaçsız, sabote edilir hale geldi. Biz uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyoruz. Biz uzlaşalım derken siz zehir zemberek bir bildiri koyuyorsunuz... Kısa bir görüşme oldu. Federasyon tarihi değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi."

İMZA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ "Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza verdiğimiz zaman ne oluyor, gereken imza verildiği zaman bile seçim haziran sonu, temmuz başından önce yapılmıyor. Neticede imza toplansa da toplanma da bir şey fark etmiyor. Burada şu fırsat kaçırıldı, haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranışla ortadan kalktığını görüyoruz." "Adaylar ortaya çıksın, kulüpler, Türk futbolunu yönetecek en iyi adaylar için iradelerini kullanırlar. Seçim tarihi 18 temmuz tarihi olduğuna göre 3 ay var, önemli bir süre. Yeni adaylar çıkması lazım, çok adaylı bir seçim olması lazım. Uzun bir süre var. Çok fazla acele etmemek gerekir." TFF'de seçim kaosu! Haberi Görüntüle