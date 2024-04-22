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        KTSO, Eskipazar Sarı Traverteni'nin coğrafi işaret alması için çalışma başlattı

        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Eskipazar Sarı Traverteni'nin coğrafi işaret alması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:32
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        KTSO, Eskipazar Sarı Traverteni'nin coğrafi işaret alması için çalışma başlattı
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        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Eskipazar Sarı Traverteni'nin coğrafi işaret alması için çalışma başlattı.

        KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki taş ocağında incelemelerde bulunan KTSO Başkanı Fatih Çapraz, KTSO Genel Sekreteri Cem Biçen ve coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener, sarı traverten taş ocağının sahibi Ayhan Bayhan'dan bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çapraz, eski devirlerden bugüne kadar birçok medeniyet tarafından yapıtaşı olarak kullanılmış birçok tarihi eserlerde bulunan travertenin, işlenilmesi kolay bir kaya türü olduğunu belirtti.

        Çapraz, travertenin coğrafi işaret tescili alması için çalışmalara başladıklarını aktararak, Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan en yoğun kaya türünün Eskipazar Sarı Traverteni olduğunu kaydetti.

        Eskipazar taş ocaklarından getirilen sarı travertenlerin, Aslanlı Yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holü'ne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında, bütün şeref holü dış duvarları ile tören meydanını çevreleyen kolonlarda kullanıldığını anlatan Çapraz, şunları kaydetti:

        "III. TBMM'de E Blok (Başkanlık) dışındaki tüm bloklar Eskipazar Sarı Travertenleri ile kaplanmıştır. Eskipazar Sarı Traverten rezervinin fazla olması sebebiyle sarı traverten işletmeciliği açısından yıllar boyu önemli bir yere sahip olmuştur. Böylesi önemli olan ürünün coğrafi işaret olarak tescilinin ülkemizde sağlanması gerekliliği hasıl olmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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