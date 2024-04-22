Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Eskipazar Sarı Traverteni'nin coğrafi işaret alması için çalışma başlattı.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki taş ocağında incelemelerde bulunan KTSO Başkanı Fatih Çapraz, KTSO Genel Sekreteri Cem Biçen ve coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener, sarı traverten taş ocağının sahibi Ayhan Bayhan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çapraz, eski devirlerden bugüne kadar birçok medeniyet tarafından yapıtaşı olarak kullanılmış birçok tarihi eserlerde bulunan travertenin, işlenilmesi kolay bir kaya türü olduğunu belirtti.

Çapraz, travertenin coğrafi işaret tescili alması için çalışmalara başladıklarını aktararak, Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan en yoğun kaya türünün Eskipazar Sarı Traverteni olduğunu kaydetti. Eskipazar taş ocaklarından getirilen sarı travertenlerin, Aslanlı Yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holü'ne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında, bütün şeref holü dış duvarları ile tören meydanını çevreleyen kolonlarda kullanıldığını anlatan Çapraz, şunları kaydetti: