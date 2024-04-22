Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a geldi.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 11.58'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Steinmer, İstanbul'a gelişinin ardından ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesi, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor.