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        AK Parti Karabük milletvekillerinden şehit ailelerine ziyaret

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:34
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        AK Parti Karabük milletvekillerinden şehit ailelerine ziyaret
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        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Şehit Piyade Astsubay Ömer Bilal Akpınar, Uzman Çavuş Oğuz İnan, şehit polis memurları Hayati Kocakaya ve Alican Öztürk'ün aileleriyle buluşan milletvekilleri, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

        Ziyarette şehitler için dua edildi.

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat mensupları da ziyaretlerde yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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