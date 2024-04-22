AK Parti Karabük milletvekillerinden şehit ailelerine ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat mensupları da ziyaretlerde yer aldı.

Şehit Piyade Astsubay Ömer Bilal Akpınar, Uzman Çavuş Oğuz İnan, şehit polis memurları Hayati Kocakaya ve Alican Öztürk'ün aileleriyle buluşan milletvekilleri, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

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