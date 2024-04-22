Spor yazarları Galatasaray'ın Pendikspor galibiyetini değerlendirdi: "Hagi, Alex gibi olacak"
Spor yazarları, Galatasaray'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"AVERAJI ARTIRABİLİRDİ"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Galatasaray için çok kolay bir maç… Rakiple arasında büyük sıklet farkı var. Sarı-kırmızılılar 90 dakika boyunca hiçbir zaman tempoyu 70'e 80'e çıkarmadı. 50- 60'la götürdü işi ve bitirdi. Çünkü rakibin Galatasaray'ı zorlayacak hali ve kalitesi yoktu. Aslında iç sahada böyle bir maç yakalıyorsun ki ben bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 78'di skor da 3-0'a gelmişti. Galatasaray çok rahat Fenerbahçe'yi averaj olarak geçecek bir skor alabilirdi ama olmadı. Bundan sonra Fenerbahçe ile Galatasaray arasında artık iyi futbol, kaliteli futbol hepsi hikaye… İki takım da çıkacak çatır-çutur oynayacak ve kozlarını bitime bir hafta kala birbirleriyle oynayacakları maça bırakacaklar."
"TAKIMIN ENERJİSİ, TARAFTARIN COŞKUSU"
İBRAHİÖ YILDIZ / HABERTÜRK: "Şunu kabul etmek gerekir ki, Galatasaray takım olarak müthiş bir birliktelik içerisinde. Taraftar tam anlamıyla 12. Adam. Saha içerisindeki enerji tribünlere yansıyor. Coşku seli taraftarı oyunun içerisine çekiyor. Bundan dolayı çok az takımın sahip olduğu büyük bir avantaja sahip Sarı-Kırmızılılar. Öteki karşılaşmalarda sık sık izlediğimiz oyunculara yönelik eleştiriler, ıslıklamalar, küçük düşürücü sözleri Galatasaray taraftarında görmüyoruz. Aksine, kötü oynayan oyuncuyu nasıl motive edeceklerini çok iyi biliyorlar. Oyuncunun sahada kalmasını sağlıyorlar."
"HAKIM ZIYECH 11 BAŞLAMAMALI"
LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "G.Saray'ı ikinci yarıda girdiği pozisyonları ekrana getirsek "Ne oldu bu pozisyonlar" diye bir yarışma düzenlesek yarışmacıların cevapları kesinlikle "Gol oldu" şeklindedir. Maalesef G.Saraylı oyuncular, Mertens, İcardi, Barış Alper, Ziyech, Torreira büyük fark yaratacak pozisyonlarda final vuruşlarını doğru yapmadı. Gündüzle gece gibi iki farklı G.Saray izledik. İlk yarı Pendik takımının oyununu aşamayan bir G.Saray vardı. Sahneye büyük golcü İcardi çıktı. Pikniklerde düzenlenen "Kendin pişir kendin ye" mangal partisi gibi orta sahadan aldığı topu atağa dönüştürdü. Pendik kalesine depar yaptı ve muhteşem bir vuruşla golü atıp kilidi kırdı. Ziyech'in kornerinde Abdülkerim'in kafa golünde öne doğru hamle yapıp Pendik savunmasının dengesini bozan İcardi'nin marifeti vardı. Ziyech ilk 11'de başladığında çok etkili olamıyor, sonradan girdiğinde Kasımpaşa ve Alanya maçarındaki gibi katkı yapacak goller atıyor veya attırıyor onun için ilk 11 başlamamalı. Barış Alper çok çalışıyor, iyi mücadele ediyor jenerik olacak goller atıyor. Topla buluştuğunda çevre kontrolü yapmalı ve boştaki arkadaşına pas vermeyi düşünmeli. İcardi'nin bir pozisyonda kendi golü atmayıp "Al sen at" diye verdiği pas Barış Alper'e ders olmalı."
"ŞAMPİYONLUK GÜNEŞİ STADA VURMAYA BAŞLADI"
ÇAĞATAY ÇELİK / HABERTÜRK : "Bu sezon sekizinci golünü atan Abdülkerim, zor zamanlar geçiren Kerem Aktürkoğlu’na koşarken Barış Alper Yılmaz da penaltı vuruşunu yine Kerem’e bıraktı. Futbolda lokalliğin ürettiği bir enerji, inşa ettiği bir kültür var. Bu yapı Galatasaray’ı rakiplerinden bir adım öne geçiriyor. Üst üste 14 maç kazanan Galatasaray’a geçen sezondan alışmıştık ama bu tip rekorları takım olmak getiriyor. Galatasaray 90’lardan beri lig sonunu en iyi oynayan kulüp ve şampiyonluk güneşi, tribünlerde meşhur manzarayı oluşturmaya da başladı."
"HAGI, ALEX GİBİ OLACAK"
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "İbrahim Üzülmez’inse önceliği mücadele. Pendik’i sert ve temaslı oynayan bir takıma dönüştürdü. Dün de maça temaslı başladılar, Galatasaray’ı 30 dakika boyunca yıprattılar ikili mücadelelerde. Ancak 30’da bir uluslararası yıldız girdi devreye: Mauro İcardi... Galatasaray’ın ikinci-üçüncü bölge geçişinde sıkıntı yaşadığını görünce derine gelerek oynamaya başladı Arjantinli. 30’la 40 arası Galatasaray’ın maçta üstünlük kurma ve hatta fişi çekme sebebi, İcardi’nin santrfor rahatlığını bozup, derinde oyun kurucu rolüne bürünmesi. İcardi’nin Galatasaray’la 3 yıl daha kontratı olduğu ve enerjisini ekonomik kullanmayı çok iyi bildiği hesaba katılırsa, Arjantinli’nin beş senenin sonunda Türk futbolunda Hagi ya da Alex gibi müstesna bir yer edinmesi olası. Hep söylerim, Türk futbolunda 90’lar Hagi’nin yıllarıydı. 2000’ler Alex’in. İcardi bu performans seviyesini korur ve Galatasaray’la mevcut kontratını tamamlarsa, 2020’leri de İcardi seneleri olarak anmamız hiç uzak bir ihtimal değil."
MAURO ICARDI İDDİASI
RIDVAN DİLMEN: "Galatasaray genel anlamda Muslera'yı oyuncu gibi kullanıyor. Maçın temposuzluğunun sebebinden biri de bu maçı her türlü kazanırız şeklinde düşünmesiydi. Galatasaray'ın evinde oynadığı son maçlarda baskılı olmadığını gördük. Bunun sebebi takımın kendine fazla güvenmesi. Biz nasıl olsa kazanırız maçı diyorlar. Fazla güven şımarıklığa gitmediği sürece sıkıntı yaratmaz. Güven, kalite hafif şımarıklığa giderken bir kişi hayır dedi. Bu da Icardi. Pendikspor bu maçı gelirken zaten 0 yazmış. Ligimiz maalesef buna döndü. Mauro Icardi, Türk futbolunun gördüğü en büyük santrforlardan biri. Didier Drogba da buna dahil. Çok büyük bir yetenek."
"NEREDE O ISIRAN PENDİK!"
AHMET ÇAKAR/SABAH: "Galatasaray, Pendik'i rahat yendi. Son vuruşlarda biraz dikkatli olsalardı maç 6-7 olurdu. Tuhafıma giden şu; nerede o Fenerbahçe karşısında ısıran, sürekli faul yapan, oyunu soğutan, vakit geçirmek için taktik varyasyonlara başvuran Pendik, nerede dün geceki Pendik. Oyunu çirkinleştirmediler, beyefendi gibi oynadılar, neredeyse faul bile yapmadılar. Ne diyelim; Fenerbahçe maçında aşırı konsantre olmuşlardı ama dün gece konsantre olmadılar ya da olamadılar. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nu çok beğendim. Pendikspor'un attığı gole Galatasaray itiraz etti ama gol kararı kesinlikle doğru. Kerem'in kaçırdığı penaltıyı tekrar ettirmesi de doğru. Çünkü kaleci penaltıyı kurtarmadan evvel, topu uzaklaştıran Pendiksporlu oyuncu vuruştan önce ceza sahasına girmişti."
"ICARDI SEYİRCİYİ ATEŞLEDİ"
MEHMET ÖZDİLEK: "Çok zorlanmadan kazandı Galatasaray. Zaman zaman tempoyu yükseltti. Zaman zaman daha çok topa sahip olarak rölanti oynamaya çalıştı. Başladığı andan bitiş anına kadar oyun kontrolü hep Galatasaray'da oldu. Pendik'te bireysel anlamda çok yetenekli oyuncular var ama iyi takım olamamışlar. Çok çabuk dağılıyorlar. Icardi'nin golle buluşması çok değerli ve kıymetli. Onun gol atması seyirciyi de havaya soktu.""
"ÇELME TAKACAK TAKIM YOK"
OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Elli bin taraftar Rams Park’taki her maçta rakip takımlara müthiş bir baskı yapıyor. İster istemez bu baskıdan Galatasaraylı futbolcular da olumlu yönde etkilenip oyunun belli bölümlerinde tempoyu artırarak çok rahat gol pozisyonlarına giriyorlar. Dün akşam 4 gol atıldı, kaçan gol sayısı ise en az 7. Hem de öyle böyle pozisyonlar değil kaçanlar. Bunu kabul etmek lazım. Galatasaray’ın da Fenerbahçe’nin de kadrosu geniş ve kaliteli. Bu takımlara Süper Lig’de çelme takacak güçte bir ekip yok."
"TAKIMLAR ÇOK YETERSİZ"
ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Ligde takımlarımızın büyük çoğunluğu futbol açısından çok yetersiz. Dün bununla ilgili bir örnek daha yaşadık. Galatasaray'da iki kişilik pres yapan Torreira ve Nelsson başta olmak üzere sağlam geri dörtlü, önden defansif yardım gelmese de 5 kişiyle birçok sayıdaki rakip atakları 1 gol dışında önlemeyi başardılar. Barış Alper yüksek fizik gücüyle takımın ofansif yükünü taşıyor. Genç hakem Direnç Tonusluoğlu çok başarılı ve cesur bir yönetim gösterdi."
"2-0 OLURSA MAÇ BİTER"
İLKER YAĞCIOĞLU: "İlk 30-35 dakikada bu sene seyrettiğim en kötü Galatasaray. İkinci viteste oynuyor, çok fazla hücum etmeye hevesi yok. Bu kadar kötü oynarken Icardi çıktı ve golünü attı. Sonrasında duran topla da maçı bitirdi. İkinci yarı daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Daha baskılı, daha çok rakip sahada oynadı ve rakip ceza sahasına daha çok girdi. Farklı bir skorla da maçı tamamlamayı başardı. Galatasaray iyi de oynasa kötü de oynasa biri çıkıyor ve Galatasaray adına sonucu değiştiriyor. Galatasaray kolay gol de yemiyor. O da çok büyük avantaj. 2-0'a gelince maç Galatasaray maçı bitirir. Dönmesi zor."