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        Karabük'te fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        KARABÜK'te etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan uçan parçalar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı iş yerlerinin panoları da zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:45
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        Karabük'te fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        KARABÜK'te etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan uçan parçalar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı iş yerlerinin panoları da zarar gördü.

        Karabük’te öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte yağmur ve fırtına nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bir iş yerinin reklam panosu yerinden sökülerek caddeye düştü. Postane Caddesinde çatılardan uçan parçalar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yenice ilçesinde kurulan semt pazarında ise esnafların çadırları fırtınadan etkilendi. Eskipazar ilçesinde bulunan dinlenme tesisinin açık alanında bulunan masa ve sandalyeleri de fırtınanın etkisiyle uçtu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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