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        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Karabük'te kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:07
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        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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        Karabük'te kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte şiddetli rüzgar nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki iş yerinin reklam panosu yerinden sökülerek caddeye uçtu. Bu sırada seyir halindeki yolcu minibüsü, panoya çarpmaktan son anda kurtuldu.

        Bir iş yerinin kapısının hızla açılarak çarptığı vitrin camı ise kırıldı. Bu esnada caddede yürüyenler, refleks göstererek tehlikeden uzaklaştı.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle Kemal Güneş Caddesi'nde yayalar yürümekte zorluk çekti. Bazı iş yerlerinin önündeki malzemeler de rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu.

        Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Aşağıdüz Camisi'nin minaresi kuvvetli rüzgar yüzünden bir süre sallandı.

        İlçede pazar yerindeki esnaf ise çadırların uçmaması için mücadele etti.

        Eskipazar ilçesindeki Kemikli Rampası'nda bulunan dinlenme tesisinin açık alanında da masanın uçtuğu görüldü.

        Öte yandan kentte fırtına sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, güvenlik ve cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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