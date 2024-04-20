Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İlçede pazar yerindeki esnaf ise çadırların uçmaması için mücadele etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Kemal Güneş Caddesi'nde yayalar yürümekte zorluk çekti. Bazı iş yerlerinin önündeki malzemeler de rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu.

Bir iş yerinin kapısının hızla açılarak çarptığı vitrin camı ise kırıldı. Bu esnada caddede yürüyenler, refleks göstererek tehlikeden uzaklaştı.

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