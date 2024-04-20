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        Karabük'te bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 05:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 05:42
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        Karabük'te bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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