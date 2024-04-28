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        Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde tırla çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:19
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        Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde tırla çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Emin E. idaresindeki 34 JG 8629 plakalı otomobil, Hükümet Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 BM 312 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Eflani-Daday kara yolunda ise F.K. idaresindeki 78 SS 190 plakalı otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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