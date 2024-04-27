Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
E.V. (32) idaresindeki 78 EC 880 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolunun Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
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