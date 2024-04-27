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        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:45 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:45
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        E.V. (32) idaresindeki 78 EC 880 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolunun Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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