Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı.

Onur Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Kastamonu, Bartın ve Bolu'dan birer takım katıldı.

Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, gazetecilere, kentin futboluna, ekonomisine ve tanıtımına katkı sunmak için şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şampiyonada Ankara Gölbaşıspor, Eskişehir DSİ Bentspor, Zonguldak Asmaspor, Kastamonu Köy Hizmetleri İdare Spor Kulübü, Bartınspor ve Bolu 14 FK takımlarının mücadele ettiğini aktaran Çevik, "Takımlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya ve şehrimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.