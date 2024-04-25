18 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı
Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te başladı.
Onur Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Kastamonu, Bartın ve Bolu'dan birer takım katıldı.
Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, gazetecilere, kentin futboluna, ekonomisine ve tanıtımına katkı sunmak için şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Şampiyonada Ankara Gölbaşıspor, Eskişehir DSİ Bentspor, Zonguldak Asmaspor, Kastamonu Köy Hizmetleri İdare Spor Kulübü, Bartınspor ve Bolu 14 FK takımlarının mücadele ettiğini aktaran Çevik, "Takımlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya ve şehrimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.
Çevik, tüm takımlara başarılar dileyerek, "Bu etabı birincilikle bitiren takım 2. kademe müsabakalarına katılacak. Oradan da başarıyla çıkarsa 3. kademede final müsabakasında ter dökecekler." diye konuştu.
Müsabakaların ilk karşılaşmasında Eskişehir DSİ Bentspor ile Bolu 14 FK 3-3 berabere kaldı.
Organizasyonun final maçı, 28 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Onur Futbol Sahası'nda oynanacak.
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