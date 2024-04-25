Karabük'te asayiş
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Barış Mahallesi'nde 2 şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, 14 gram satışa hazır metamfetamin, 70 sentetik ecza hap, 3 kenevir tohumu, 2 çakmak gazı, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
-127 litre etil alkol ele geçirildi
Safranbolu ilçesinde 127 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emek Mahallesi'nde bir evde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramada, 127 litre etil alkol ile 2 litre el yapımı viski ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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