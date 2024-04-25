Karabük'te asayiş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emek Mahallesi'nde bir evde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramada, 127 litre etil alkol ile 2 litre el yapımı viski ele geçirildi.

Barış Mahallesi'nde 2 şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, 14 gram satışa hazır metamfetamin, 70 sentetik ecza hap, 3 kenevir tohumu, 2 çakmak gazı, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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