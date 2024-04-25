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        Karabük'te asayiş

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:57
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        Karabük'te asayiş
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Barış Mahallesi'nde 2 şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, 14 gram satışa hazır metamfetamin, 70 sentetik ecza hap, 3 kenevir tohumu, 2 çakmak gazı, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        -127 litre etil alkol ele geçirildi

        Safranbolu ilçesinde 127 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emek Mahallesi'nde bir evde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramada, 127 litre etil alkol ile 2 litre el yapımı viski ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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