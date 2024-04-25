Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme

Uygulama ile hedef; polisin uygulamalarında şeffaflığın sağlanması, kolluk kuvvetlerinin denetimi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması…

Polis memuruna mukavemet ya da görevli memura hakaret iddiası gibi durumlarda hukuki tartışmaların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bir süredir büyükşehirlerde trafik polislerinin uygulama yaparken kullandıkları yaka kamerası sistemi, bundan böyle Türkiye genelinde kullanılacak.

Bu yılın sonuna doğru asayiş uygulamaları yapan 50 bin polisin, jandarmanın ve trafik ekiplerinin tümünde yüz tanıma sistemi olan yaka kameraları kullanılacak. Uygulama büyükşehirlerden başlayıp Türkiye geneline yaygınlaşacak. Kısa süre içinde ise artık yaka kamerası olmayan hiçbir güvenlik görevlisi kalmayacak.

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Kolluk görevlisinin yakasındaki kamera İçişleri Bakanlığı GAMER ve Emniyet bünyesinde bulunan merkezden izlenebilecek. Böylelikle olaylara müdahale edilebildiği gibi aynı zamanda kolluk gücünün denetlenmesi de sağlanacak. Aynı zamanda vatandaşın memnuniyeti ve güvenlik görevlisinin uygulamalarına ilişkin tepki ve şikâyetlerin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

“SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?”

Trafikte durdurulduğu zaman, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” deyip gözdağı vermek isteyen ya da farklı şekilde nüfuzunu kullanmak isteyenler, görevli memura hakaret eden ya da mukavemet gösterenler de bu şekilde tespit edilip kamuoyuna teşhir edilecek. Bu arada yaka kamerasından anında merkeze görüntü iletilmesi sayesinde yapay zekâ programları ile kimlik tanıma sistemi devreye girecek. Uygulamaya takılan kişinin aranıp aranmadığı ya da kim olduğu sahadaki ekiplere iletilecek. Yaka kamerası dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. ABD’de polisin orantısız şiddet kullanımı yaka kameraları sayesinde ortaya çıktı. ABD hukuk siteminde yaka kameraları etkili olarak yer buluyor.