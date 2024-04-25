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        Haberler Ekonomi Turizm Harekete geçtiler: Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları - Turizm Haberleri

        Harekete geçtiler: Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları

        Fransa'da bir kasabada evlerin 1 euroya satışa çıkarılması sonrası bu kampanyayı ilk deneyen ülkelerden İtalya'da belirli bölgeler yeniden harekete geçti. Avrupa'da 1 euroluk evler ile turizmin canlandırılması ve bölge nüfusunun artırılması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:18
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        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
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        Birkaç yıldır dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, terk edilmiş bölgedeki evleri 1 euroya satarak sosyal medyada viral olmuştu.

        Turistleri çekmek ve azalan nüfusları tersine çevirmeye yardımcı olmak amacıyla yapılan bu programlar bazı bölgelerde etkili de oldu.

        İTALYA DA HAREKETE GEÇTİ

        İtalyan kasabalarının sık sık bu popüler yöntemi denemesinin ardından Fransa'daki küçük bir kasaba, kendi 1 euroluk ev programını devreye sokmuştu. CNBC'nin haberine göre, bu program kapsamında Fransa'nın Saint-Amand-Montrond kasabasında birçok ev 1 euroya satılıyordu. Bu evler arasında merkezde 828 metrekarelik iki yatak odalı iki katlı ev de yer alıyordu.

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        Bu gelişmelerin gündem olmasının ardından kampanyayı ilk çıkaran ülkeler arasında yer alan İtalya da yeniden harekete geçti. Her geçen gün 1 euroluk kasaba sayısını artıran ülkede Zungoli kasabası yeniden katıldı.

        Bu kasabalar arasında yer ala Biccari Belediye başkanı Gianfilippo Mignogna ise, insanların sosyal medyada ilgisinin fazla olmasına karşın 1 euroluk evleri satamadıklarından yakındı. Idealista'ya konuşan Mignogna "Aslında diğer şehirlerden farklı birçok projemiz var. 1 euro'dan 30 bin euro'ya kadar evlerin online kataloğunu hazırladık. Çünkü pek çok yabancı bizden 1 euroluk evlere göre 'daha hazır' evler istiyor, ciddi bir tadilatı uzaktan yönetmek zorunda kalmanın sorunlarından korkuyorlar" derken "Toplamda 40'a yakın satış gerçekleştirdik. Ancak 1 euroluk evlerin hiçbirini henüz satmadık; bizdeki katalogda 3 tane var. Pek çok potansiyel görüldüğünü söylemeliyim, ancak şimdilik hiçbirini satmadık" diye ekledi.

        Ancak tüm bunlara karşın bölgelerde evler sayesinde yeni bir topluluk oluştuğu, bölgenin daha da geliştiği ve faydasının görüldüğü ifade edildi.

        ŞARTLAR NELER?

        Mignogna'nın bahsettiği gibi turistlerin en çok çekindiği konu uzaktan tadilat ve masraflar.

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