Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
Ordu'da, 63 yaşındaki Hüseyin Altunbaş, park ettiği yokuştan kayan aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altunbaş, kurtarılamadı
Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Hasancık Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Altunbaş (63), evinin yakınındaki yokuşa park ettiği hafif ticari aracından gübre indirmek üzere indi.
ARAÇ YOKUŞ AŞAĞI KAYDI
AA'da yer alan habere göre kısa bir süre sonra, yokuştan kayan aracın altında kalan Altunbaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Altunbaş, kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.