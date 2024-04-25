İstanbul Park ihalesi iptal olmadı

Düzenlenen ihaleyle Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park'ın yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin ihaleden çekildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"PİSTİN TESLİMİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Can Grubu'nun ortaklarından Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander konuyla ilgili Habertürk'e yaptığı açıklamada, “İhalenin iptali yada bizim çekilmemiz gibi bir şey söz konusu değil” dedi.

Süreç hakkında da bilgi veren Cander, “Pisti önceki dönemde kiralayan şirket Mayıs ayı içerisinde tahliye sürecini tamamlamak durumunda. Yine mayıs ayı içerisinde ihalede imzaların atılmasını ve pistin bize tesliminin yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Lale Cander, Formula 1 yarışlarının Türkiye’ye geri dönüşü ile ilgili olarak da, “Formula 1 yetkilileri ile görüşmeler sürüyor. Pisti teslim almamızı bekliyorlar. Sonrasında gelip pistte incelemede bulunacaklar. 2026’da Formula 1’i Türkiye’ye geri getirmek için çalışıyoruz” bilgilerini paylaştı.

Cander’in verdiği bilgiye göre, İstanbul Park’ın yeni döneminde sadece Formula 1 yarışları değil, diğer motor sporlarının da organize edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.