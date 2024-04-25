Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında: Aylık gelirlerini açıkladılar

"DALTONLAR BENİ DE TEHDİT ETTİ"

Hakim susma hakkını kullanabileceğini söyledi, Dilan Polat ise savunma yapmak istediğin ifade etti.

Banu Parlak’ın 6 yıllık arkadaşı olduğunu anlatan Polat, "Zaman zaman küsüp barıştığımız dönemler oluyordu.Kendisi güzellik merkezi açmadan önce hergün düzenli olarak görüşürdük. Merkezime gelip işlem yaptırırdı. İş yeri kurşunlanmadan 1 önce hafta önce benden işi için yardım ve destek istedi. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Daha sonra kendisinin haberlerde can güvenliği olmadığını bundan bizim sorumlu olduğumuza dair paylaşımlarını gördüm. Bu zamana kadar hiçbir sorunumuz yoktu. İşyerinin kurşunlandığını da basından ve sosyal medyadan öğrendim." dedi.

Birlikte yargılandığı kişileri tanımadığını iddia eden Dilan Polat, "Yargılandığımız kişileri de tanımıyorum. Hatta bu Daltonlar çetesi beni ve eşimi tehdit etmişti, bunlarla alakalı mesajlar da mevcut." ifadelerini kullandı.