Drone operatöründen 23 Nisan'da çocuğa tekme!

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen Mustafa H., elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme attı.

DHA'nın haberine göre Talha Ş.'nin ailesi şikayetçi olurken, Mustafa H., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, önceki Pütürge Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Pütürge Belediyesi personeli olan Mustafa H., okuldaki etkinlikleri görüntülemek için dron çekimi yapmak istedi. Mustafa H., dronu hazırladığı sırada etkinliklere katılan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'nin elindeki balon, dronun üzerine düştü. Duruma sinirlenen Mustafa H., Talha Ş.'yi tekmelemeye başladı. Çevredekilerin araya girmesi ile Mustafa H., sakinleşirken, Talha Ş.'nin durumu anlatması üzerine ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda darp edilen 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş., yere yığılırken, olayı gören olan diğer çocuklar ise Mustafa H.'ye tepki gösterdi. Ayrıca, Talha Ş.'nin arkadaşları tarafından ayağa kaldırıldığı da görüntülerde yer aldı. Hastaneden darp raporu alınan Talha Ş.,'nin ailesinin şikayeti üzerine, Mustafa H., gözaltına alındı. Pütürge İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Mustafa H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.