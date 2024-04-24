Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Üniversite Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada, 1,8 gram metamfetamin, 3,2 gram sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ile 36 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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