Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Üniversite Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada, 1,8 gram metamfetamin, 3,2 gram sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ile 36 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.