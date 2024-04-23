Karabük'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişiye para cezası
Karabük'ün Ovacık ilçesinde asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtığı tespit edilen kişiye, 6 bin lira para cezası verildi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtığı tespit edilen kişiye, 6 bin lira para cezası verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğanlı köyünde asker eğlencesinde havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Video kayıtlarını inceleyen ekipler, pompalı tüfek ve kurusıkı tabancalarla havaya ateş açıldığını belirledi.
Pompalı tüfekle havaya ateş açtığı belirlenen 1 kişiye 6 bin lira para cezası uygulandı.
Öte yandan silahlara da el konulduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.