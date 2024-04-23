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        Haberler Gündem İklim değişti! O bitki Antalya'da yetişiyor!

        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!

        Antalya'da, 40 yıl önce yetiştirmek için girişimde bulunulan ve başarısızlıkla sonuçlanan kahve bitkisi, iklim değişikliğiyle yetiştirilebilir hale geldi. 2 yaşındaki fidanların, 1 yıl sonra meyve vermesi ve üretici için muz bitkisine alternatif olması hedefleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:43
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        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
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        Antalya, turizm kadar örtü altı üretimle de adından söz ettiriyor. Son yıllarda tropikal meyvelerin üretim merkezi haline gelen Gazipaşa'nın ardından Manavgat'ta da muz üretimi yaygın hale geldi.

        40 YIL ÖNCE SONUÇ ALINAMAMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (BATEM), iklim değişikliğiyle birlikte kentte üretimi mümkün olan bitkiler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. 40 yıl önce açık alanda üretimi denenen, ancak sonuç alınamayan kahve bitkisine ilişkin uzun süredir çalışma yürüten BATEM mühendisleri, iklim değişikliğiyle birlikte örtü altı üretimle bu bitkiyi yetiştirmeyi başardı.

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        FİDANLAR 2 YAŞINA GELDİ

        Fidanları bugün 2 yaşında olan kahve bitkisi, önümüzdeki yıl meyve vermeye başlayacak. 5 yaşına geldiğinde ise 5 kilo yaş meyveden 1 kilo kahve alınabilecek.

        "AKDENİZ SAHİL ŞERİDİNDE YETİŞEBİLİR"

        BATEM Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Dilek Güven, kahve bitkisini çiftçinin üretimde alternatifi olması için uzun süre çalıştıklarını söyledi. Dr. Güven, “Yıllar önce kahve yetiştiriciliği denenmiş. Ancak iklim çok farklıydı. Açıkta denenmiş. İklim değişikliği ile bu sürece Türkiye de girmiş durumda. Normal şartların dışında bir iklim görülüyor. Akdeniz sahil şeridinde yetişmesi mümkün olmayan meyve türleri artık yetişir oldu. Yıllardır muz yetiştiriyoruz ve oldukça masraflıydı. Seralar yapıldı ve üretici artık muzu yetiştirip satabiliyor" dedi.

        "KAHVE DE MUZ GİBİ İKLİM İSTER"

        Kahvenin de muz gibi iklim istediğini belirten Dr. Güven, “Muzun yanında alternatif olarak kahvenin de yetiştirilebileceğini ortaya koymak istiyoruz. Ürün almaya başladığımızda 5 kilo yaş meyveden 1 kilo kuru kahve elde edilecek. Her geçen gün artan talep var. Telefonla arayanlar var, gelip burada ürünü inceleyenler de oluyor" diye konuştu.

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