'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyini vurdu!

Kayseri'de alınan bilgiye göre, kız istemek için Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak'taki iki katlı eve ailesiyle giden F.G. ile karşı taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE SIRTINDAN VURDU AA'da yer alan habere göre tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.G, kızın ağabeyi Y.T'yi pompalı tüfekle vurdu. Y.T., sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.

KIZIN AĞABEYİ TEDAVİYE ALINDI REKLAM Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.